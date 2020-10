Classifica Giro d’Italia 2020, 16ma tappa: Almeida guadagna! Kelderman a 17”. Vincenzo Nibali 7° a 3’31”: ora le montagne (Di martedì 20 ottobre 2020) Joao Almeida si conferma in maglia rosa al termine della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Il Monte Ragogna, breve ascesa con pendenza media in doppia cifra, andava ripetuto per ben tre volte nel finale della frazione con arrivo a San Daniele del Friuli, ma non ha creato scompiglio all’interno del gruppo principale. A fare selezione è stato un zampellotto all’ultimo chilometro, dove il leader ha attaccato e ha guadagnato due secondi su tutti i suoi rivali per il Trofeo Senza Fine Il portoghese conserva così il primo posto in Classifica generale con 15” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman, alla vigilia di due durissime giornate in alta montagna. Terzo posto provvisorio occupato dall’australiano Jai Hindley a ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Joaosi conferma in maglia rosa al termine della sedicesimadeld’Italia. Il Monte Ragogna, breve ascesa con pendenza media in doppia cifra, andava ripetuto per ben tre volte nel finale della frazione con arrivo a San Daniele del Friuli, ma non ha creato scompiglio all’interno del gruppo principale. A fare selezione è stato un zampellotto all’ultimo chilometro, dove il leader ha attaccato e ha guadagnato due secondi su tutti i suoi rivali per il Trofeo Senza Fine Il portoghese conserva così il primo posto ingenerale con 15” di vantaggio sull’olandese Wilco, alla vigilia di due durissime giornate in alta montagna. Terzo posto provvisorio occupato dall’australiano Jai Hindley a ...

