Viceministro Sileri: “No al lockdown generalizzato, interverremo su aree a rischio” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Laddove il sistema non sia pronto, meglio fermarsi 14 giorni, prendere fiato, organizzarsi meglio, e ripartire. Ma l’Italia è pronta, forse ci saranno delle aree che non saranno pronte e potranno essere sotto pressione. In quel caso sarà giustificato un lockdown circoscritto ma non servirà un lockdown generale“. Lo ha affermato il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto alla presentazione del libro ‘Ombre allo specchio. Bioterrorismo, infodemia e il futuro dopo la crisi’ della microbiologa Maria Rita Gismondo. “Vaccino? Anch’io sono pessimista ma aspettiamo il 2021 – ha aggiunto Sileri -. I dati dicono che entro fine anno potrebbe arrivare il vaccino, e me lo auguro. Ma da chirurgo, e per indole, io ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Laddove il sistema non sia pronto, meglio fermarsi 14 giorni, prendere fiato, organizzarsi meglio, e ripartire. Ma l’Italia è pronta, forse ci saranno delleche non saranno pronte e potranno essere sotto pressione. In quel caso sarà giustificato uncircoscritto ma non servirà ungenerale“. Lo ha affermato ildella Salute, Pierpaolo, intervenuto alla presentazione del libro ‘Ombre allo specchio. Bioterrorismo, infodemia e il futuro dopo la crisi’ della microbiologa Maria Rita Gismondo. “Vaccino? Anch’io sono pessimista ma aspettiamo il 2021 – ha aggiunto-. I dati dicono che entro fine anno potrebbe arrivare il vaccino, e me lo auguro. Ma da chirurgo, e per indole, io ...

Agenzia_Dire : 'Con i numeri attuali non vedo il rischio di un lockdown nazionale. Terapie intensive lontanissime da sovraccarico'… - canaledieci : Il viceministro alla Salute Sileri interviene sul tema #palestre e rischio contagio. Protestano le associazioni spo… - StefaniaFalone : Coronavirus, Ricciardi: “Servono lockdown mirati subito”. Il viceministro Sileri: “Dove sistema non regge, pausa di… - RobotGufo : @sognivendolo - Joshynholo : @AlessioBuzzanca Concordo che se non invertiamo il trend il rischio di essere in un lockdown stretto è molto vicino… -

Ultime Notizie dalla rete : Viceministro Sileri Coronavirus, Ricciardi: “Servono lockdown mirati subito” Il Fatto Quotidiano Covid, Sileri a Sky TG24: "Lockdown circoscritti dove il sistema non regge"

L'uno supporta l'altro" Alla trasmissione Timeline su Sky TG24, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha ribadito che "potrebbero essere necessari lockdown chirurgici circoscritti laddove ...

Coronavirus in Italia, contagi in calo ma pochi tamponi. Aumentano vittime

(Teleborsa) – Nelle ultime 24 ore i contagiati nel nostro Paese sono stati 9.338, dunque, sotto la soglia psicologica dei 10mila. Si tratta del primo calo da una settimana a fronte però di ...

L'uno supporta l'altro" Alla trasmissione Timeline su Sky TG24, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha ribadito che "potrebbero essere necessari lockdown chirurgici circoscritti laddove ...(Teleborsa) – Nelle ultime 24 ore i contagiati nel nostro Paese sono stati 9.338, dunque, sotto la soglia psicologica dei 10mila. Si tratta del primo calo da una settimana a fronte però di ...