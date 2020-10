SPID dimenticato | come recuperare le credenziali

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Per poter usufruire dei servizi INPS dal 1° ottobre 2020 è necessario attivare lo, una vera e propria identità digitale che va a sostituire definitivamente il caro vecchio PIN. Lo(Sistema Pubblico di Identità Digitale) può essere fornito da diversi Identity Provider, ed è composto da(nome utente e password) che dovrai inserire ogni qualvolta tu voglia accedere al portale. Si tratta di dati di estrema importanza, che ti consigliamo di appuntare e memorizzare affinché non vadano persi. Qualora tuttavia tu abbia smarrito oil tuo codicenon disperare: tutti gli identity provider mettono a disposizione dei propri clienti un apposito link perlesmarrite, sia che si ...

PERUGIA - Pensionati sull’orlo di una crisi di nervi, tutti con l’incubo Spid per accedere ai servizi e alle informazioni Inps. Migliaia di titolari di rendite sono in ansia, con ...Gabriella Di Michele, direttrice generale dell’Inps, in un’intervista alla nostra Federica Pansadoro, ha annunciato che l’ente ...