Real Madrid, tegola Odegaard: out per un mese. Salterà l'Inter

Brutte notizie per il Real Madrid a poche ore dal match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: infortunio per Odegaard Brutte notizie per il Real Madrid a poche ore dal match d'esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico delle merengues Zinedine Zidane dovrà rinunciare a Martin Odegaard, che ha riportato una lesione del soleo della gamba destra e resterà fuori per circa un mese.

