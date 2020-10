Paola Di Benedetto, grande passo con Fede: la coppia è pronta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Paola Di Benedetto, ex vincitrice dell’edizione del grande Fratello Vip 4, è stata apprezzata dai telespettatori per aver ceduto il montepremi alla protezione civile. Nonostante non sia più presente nel piccolo schermo, è tornata a far parlare di sé per una splendida notizia. Ecco i dettagli. Paola Di Benedetto, grande passo con Fede Paola e … L'articolo Paola Di Benedetto, grande passo con Fede: la coppia è pronta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020)Di, ex vincitrice dell’edizione delFratello Vip 4, è stata apprezzata dai telespettatori per aver ceduto il montepremi alla protezione civile. Nonostante non sia più presente nel piccolo schermo, è tornata a far parlare di sé per una splendida notizia. Ecco i dettagli.Dicone … L'articoloDicon: laproviene da www.meteoweek.com.

heartbreakgvrI : RT @antoadinolfi_: nell’edizione settimanale di “Chi” potete trovare un’esclusiva INCREDIBILE, il cantante Federico Rossi va ad abitare a… - imChloedecker : RT @antoadinolfi_: nell’edizione settimanale di “Chi” potete trovare un’esclusiva INCREDIBILE, il cantante Federico Rossi va ad abitare a… - antoadinolfi_ : nell’edizione settimanale di “Chi” potete trovare un’esclusiva INCREDIBILE, il cantante Federico Rossi va ad abita… - _soraja_04_ : RT @Ttue13: Comunque Paola di Benedetto (che a me piace) ha 1,7 milioni di followers, Tommaso non può averne “solo” un milione. Deve raggiu… - Martini14Emma : RT @Ttue13: Comunque Paola di Benedetto (che a me piace) ha 1,7 milioni di followers, Tommaso non può averne “solo” un milione. Deve raggiu… -