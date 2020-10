Mes: Conte, Zingaretti? Rispondo a domande, ne parleremo in sedi opportune’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – L’affondo di Nicola Zingaretti sul Mes? “Non dovevo parlarne? Non dovevate chiedermelo in conferenza stampa…. Io ho messo sul tavolo degli elementi di valutazione perché tutti possano formarsi delle proprie opinioni su un dibattito che si trascina da mesi. Ieri non ho detto ‘faremo così o non faremo così’, ho chiarito le ragioni per cui” il ricorso al fondo Salva Stati “non può essere considerata la panacea di tutti i problemi della recessione”. Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Rispondere a una domanda – rimarca ancora – non vuol dire aver risolto la questione” sul Mes “in conferenza stampa, ci sono delle sedi opportune e quindi sicuramente ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – L’affondo di Nicolasul Mes? “Non dovevo parlarne? Non dovevate chiedermelo in conferenza stampa…. Io ho messo sul tavolo degli elementi di valutazione perché tutti possano formarsi delle proprie opinioni su un dibattito che si trascina da mesi. Ieri non ho detto ‘faremo così o non faremo così’, ho chiarito le ragioni per cui” il ricorso al fondo Salva Stati “non può essere considerata la panacea di tutti i problemi della recessione”. Lo puntualizza il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Rispondere a una domanda – rimarca ancora – non vuol dire aver risolto la questione” sul Mes “in conferenza stampa, ci sono delleopportune e quindi sicuramente ...

