Live Non è la D’Urso Mino Magli fa alcune rivelazioni su Elisabetta Gregoraci

A "Live Non è la D'Urso "parla Mino Magli un presunto ex di Elisabetta Gregoraci che ha svelato alcuni retroscena sul legame fra la showgirl e Flavio Briatore. La modella e il manager sono stati legati per diversi anni e hanno avuto un figlio, Nathan Falco, ma dopo il divorzio i rapporti non si sono interrotti e Briatore continua a essere una figura fondamentale nella vita di Elisabetta.A svelarlo è stata lei stessa nella Casa del GF Vip, dove ha raccontato anche le difficoltà vissute durante il matrimonio, la solitudine e alcune scelte che non ha mai perdonato all'ex marito. Se nel loft di Cinecittà, la Gregoraci si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, fuori dal reality diversi suoi ex ...

