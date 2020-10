La7, Giletti: “Candidarmi a sindaco di Roma? Non ci penso minimamente. Calenda e giornalisti che scrivono di me stiano tranquilli” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Qualunque cosa che io dica viene strumentalizzata, anzi addirittura su di me si inventano cose che io non ho mai detto. Allora, metto tranquillo Calenda e tutti gli amici giornalisti che scrivono articoli su di me ogni giorno: non ci penso minimamente di mettermi in corsa come candidato sindaco di Roma“. Così, a “Non è l’arena” (La7), nel corso di una intervista all’ex re delle cooperative sociali Salvatore Buzzi, Massimo Giletti smentisce la sua candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. E aggiunge: “Vi basta questa cosa? Siete contenti? Siete acquietati? Spero di sì, però sarò sempre qui a controllare chi andrà a fare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Qualunque cosa che io dica viene strumentalizzata, anzi addirittura su di me si inventano cose che io non ho mai detto. Allora, metto tranquilloe tutti gli amicichearticoli su di me ogni giorno: non cidi mettermi in corsa come candidatodi“. Così, a “Non è l’arena” (La7), nel corso di una intervista all’ex re delle cooperative sociali Salvatore Buzzi, Massimosmentisce la sua candidatura adiper il centrodestra. E aggiunge: “Vi basta questa cosa? Siete contenti? Siete acquietati? Spero di sì, però sarò sempre qui a controllare chi andrà a fare il ...

