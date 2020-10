Kram in radio con il brano “Una certezza”

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 19 ottobre 2020)in rotazionefonica e sulle piattaforme digitali con il“Una certezza”: il nuovo singolo fuori per Metro Records Disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming “UNA CERTEZZA” (Metro Records), ultimodi. “Questo cielo non ci giudica ma è sempre presente, anche se non ti risponde”: così canta… L'articoloincon il“Una certezza” Corriere Nazionale.