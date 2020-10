Juve | rifinitura in vista di Kiev C’è Ramsey Si rivede De Ligt

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Lantus sta preparando già la partita didi domani alle ore 18.55.in mattinata per i campioni d’Italia alla Continassa: buone notizie per Pirlo che ha ritrovato Aaron, che sarà quindi regolarmente a disposizione dopo aver saltato la gara contro il Crotone. Ancora assente invece Alex Sandro. Si è rivisto anche il difensore olandese Deche sta recuperando velocemente dall’operazione alla spalla. Il giocatore ha iniziato a correre con il gruppo e la sua data di rientro è già stata anticipata da fine novembre ad inizio mese. Un recupero fondamentale per Pirlo. Fonte Foto: Twitter personale L'articoloindi. C’è ...

juventusfc : Seguite la rifinitura dei bianconeri su @JuventusTV! ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out - cody53250131 : RT @juventusfc: Seguite la rifinitura dei bianconeri su @JuventusTV! ?? - HlioSoares19 : RT @juventusfc: Seguite la rifinitura dei bianconeri su @JuventusTV! ?? - Scheve1 : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rifinitura

TORINO - Archiviato l'1-1 contro il Crotone in campionato, la Juve di Andrea Pirlo prepara l'esordio in Champions ... Pirlo, intanto, può sorridere. Ha svolto la rifinitura anche Aaron Ramsey che, ...La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento di rifinitura che precederà la partenza verso l'Ucraina dove nel pre-serata di domani (calcio d'inizio ore 18.55) ...