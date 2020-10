Italiani e Youtube | un legame sempre più forte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Cosa fanno gliin rete? Come passano il loro tempo tutti coloro i quali stanno, per buona parte della giornata, con al testa piegata sullo smartphone? Sono diversi gli studi che hanno messo in evidenza come glipassino moltissimo tempo sui social, in particolare su.Il social dei video p la piattaforma più attiva nel nostro paese insieme a Whatsapp, app per inviare e ricevere messaggi, ed a Facebook, il social per eccellenza. Il 92% degliguarda video in rete eè il punto di riferimento in questo campo.Una tendenza cresciuta ulteriormente da quando le tecnologie mobile sono decollate consentendo di poter essere connessi alla rete tutto il giorno, in qualunque luogo ci si trovi, semplicemente utilizzando il proprio smartphone. Cosa fanno gli ...