Immobile: “Sono felice in Nazionale, esco dal campo sempre con la maglia sudata” (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund, squadra di cui è un ex calciatore. “No con nessuno, ma sono molto felice di rivedere compagni e staff, a cui sono ancora legato. Sarà una partita tosta ma è bello esordire in Champions”. Sulle critiche ricevute per la Nazionale. “Colgo l’occasione per ringraziare Florenzi, che ha speso belle parole per me. Anche altri compagni, il mister e vari componenti dello staff mi hanno scritto perché erano preoccupati dalla situazione. Sono maturo, mi scivolano addosso le critiche, che sono arrivate perché ho sbagliato un gol. Io sono felice in Nazionale, esco dal campo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’attaccante della Lazio, Ciro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund, squadra di cui è un ex calciatore. “No con nessuno, ma sono moltodi rivedere compagni e staff, a cui sono ancora legato. Sarà una partita tosta ma è bello esordire in Champions”. Sulle critiche ricevute per la. “Colgo l’occasione per ringraziare Florenzi, che ha speso belle parole per me. Anche altri compagni, il mister e vari componenti dello staff mi hanno scritto perché erano preoccupati dalla situazione. Sono maturo, mi scivolano addosso le critiche, che sono arrivate perché ho sbagliato un gol. Io sonoindal...

