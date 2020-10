Adnkronos : Nuovo #Dpcm, ira dei #sindaci: 'Scaricabarile su #coprifuoco' - sole24ore : #Coprifuoco anti #movida, ma non era meglio evitare l’#estate dei #tavoliniselvaggi? Su 24+, la rubrica satirica de… - LaStampa : Scuola, trasporti, sport dilettantistici, attività quotidiane e mini coprifuoco: tutto è legato alla curva dei cont… - franco_sala : RT @mattiafeltri: Il coprifuoco dei sindaci ora è un mistero - mattiafeltri : Il coprifuoco dei sindaci ora è un mistero -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco dei

Una sorta di coprifuoco, insomma, che Conte non ha voluto nemmeno prendere ... Tra 15 giorni avremo il quadruplo dei morti”. In buona sostanza – sostengono gli scienziati –, “di questo passo i letti ...“Il nostro obiettivo non è abbassare il numero dei contagi, ma salvare vite umane ... Regione Campania ha annunciato che nel prossimo fine settimana sarà imposto il coprifuoco. “Dalle 22.00 per il ...