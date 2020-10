I personaggi di Zerocalcare diventano statuine da comprare in edicola (Di lunedì 19 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=b7q57S0pSdo È un bellissimo periodo questo per essere fan di Zerocalcare. Il 15 ottobre è uscita in libreria la nuova graphic novel firmata dal fumettista, Scheletri. Ma gli appassionati hanno anche un altro motivo per rallegrarsi: dal 31 ottobre, infatti, arriva in edicola la Zerocalcare 3D Collection, collezione esclusiva di statuine ispirate ai mitici personaggi delle sue pagine. La serie è creata dalla casa editrice Centuria in collaborazione con Bao Publishing, l’editore che da sempre pubblica i fumetti di Zerocalcare. Ogni uscita, al costo di 12,99 euro, sarà comprensiva di una miniatura esclusiva e di un fascicolo curato dalla stessa Bao comprensivo di una tavola a fumetti inedita, dell’intervista a ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=b7q57S0pSdo È un bellissimo periodo questo per essere fan di. Il 15 ottobre è uscita in libreria la nuova graphic novel firmata dal fumettista, Scheletri. Ma gli appassionati hanno anche un altro motivo per rallegrarsi: dal 31 ottobre, infatti, arriva inla3D Collection, collezione esclusiva diispirate ai miticidelle sue pagine. La serie è creata dalla casa editrice Centuria in collaborazione con Bao Publishing, l’editore che da sempre pubblica i fumetti di. Ogni uscita, al costo di 12,99 euro, sarà comprensiva di una miniatura esclusiva e di un fascicolo curato dalla stessa Bao comprensivo di una tavola a fumetti inedita, dell’intervista a ...

