Grande Fratello VIP 5, Pierpaolo Pretelli scherza con Elisabetta Gregoraci ma scatta la gelosia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pierpaolo Pretelli non si arrende. Nonostante una prima avvisaglia da parte di Elisabetta Gregoraci che ha affermato di essere felicemente impegnata fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, l'ex velino sembra intenzionato a non voler mollare la presa. In barba agli aerei passati per Elisabetta con messaggi d'amore dedicati, la showgirl ed il giovane ragazzo si sono riavvicinati dopo un periodo incerto. Pierpaolo ha organizzato uno scherzo per capire se da parte di Elisabetta c'è una reazione di gelosia. Lui si avvicina a lei abbracciandola, ma la Gregoraci lo rimbalza nuovamente: Ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire… ti ricordo ...

