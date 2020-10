GF Vip | Guenda Goria nel mirino di Matilde | Elisabetta ed Adua | Video

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Le tre donne parlano in codice nella stanza arancione ma si capisce che parlano diE’ notte inoltrata e nella stanza arancione del Grande Fratello Vip ci sonoGregoraci,Brandi edDel Vesco che chiacchierano su un possibile tentativo didi avere un flirt con Pierpaolo Pretelli. Le tre donne confabulano e secondo loro la figlia di Maria Teresa Ruta ci proverebbe in modo spudorato con l’ex velino di “Striscia la Notizia”. Le tre concorrenti del reality chiacchierano in codice ma si capisce che parlano di: “Le prova tutte. Ci prova in tutti i modi. Ma quando il Grande Fratello non gliela apre… non gliela apre” – ha dettoBrandi, mentre ...