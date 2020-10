Flash mob Ugl sotto Asl Rm1 | basta disservizi trasporto disabili

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. – Questa mattina, mentre un gruppo di dipendenti della Tundo Spa sostavala sede della Asl Rm1 in via Borgo Santo Spirito con bandiere dell’Ugl e uno striscione che recitava ‘Dipendenti senza stipendio –senza servizio. Asl e Tundo, rispondete!’, una delegazione di rappresentanti sindacali e’ stata accolta da una dirigente della Asl. A seguito dell’incontro, spiega una nota dell’Ugl Terziario, “la rappresentante della Asl ha preso l’impegno di intervenire nei confronti della Societa’ Tundo Spa, che risulta essere inadempiente per il mancato pagamento degli stipendi da maggio scorso nonche’ per i numerosicreati all’utenza.” “Oggi con una nota la Asl Rm1 in qualita’ di committente come previsto dalle ...