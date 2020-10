Coronavirus | Viminale | le chiusure decise con i Prefetti

(Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Col nuovo Dpcm lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di responsabilità improprie: i primi cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno supportati in tutto dai, negli ...

"Col nuovo Dpcm lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di responsabilità improprie: i primi cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno supportati in tutto dai Prefetti, negli apposi ..."Con realismo, si può stimare che lo shock della pandemia abbia fatto lievitare complessivamente fino ad almeno 6 milioni il numero di famiglie in varia graduazione di sofferenza: da quelle pressate d ...