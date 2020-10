Coronavirus, Pregliasco: "Stop al superfluo per evitare lockdown più pesanti" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Dpcm di ieri sera è un primo approccio e un segnale che bisogna dare una sterzata alle nostre abitudini: rinunciando ora ad alcune cose superflue potremo evitare una situazione che lasciata a sé potrebbe determinare l’obbligo di arrivare in modo precipitoso a dei lockdown più dolorosi e pesanti per l’economia e la tenuta psicologica e sociale della comunità”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco, parlando dell'emergenza Coronavirus in Italia (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Cosa è superfluo e cosa no “Il superfluo – ha aggiunto - è tutto ciò che non è scuola, che deve essere ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Dpcm di ieri sera è un primo approccio e un segnale che bisogna dare una sterzata alle nostre abitudini: rinunciando ora ad alcune cose superflue potremouna situazione che lasciata a sé potrebbe determinare l’obbligo di arrivare in modo precipitoso a dei; dolorosi eper l’economia e la tenuta psicologica e sociale della comunità”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio, parlando dell'emergenzain Italia (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Cosa èe cosa no “Il– ha aggiunto - è tutto ciò che non è scuola, che deve essere ...

