Coppa Italia 2020 2021 | terzo turno | programma | date | orari e diretta tv

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La Lega di Serie A ha ufficializzato lazione deldella-21. Sono 16 le partite inche verranno tutte disputate tra le giornate di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, in una fasciaa pomeridiana dalle 14:00 alle 18:00. Ecco tutti i match che comporranno la due giorni dicon tre dirette televisive offerte dal canale RaiSport+HD. Martedì 27 ottobre Ore 15:00, Bologna-Reggina Ore 15:00, Virtus Entella-Pisa Ore 17:00, Sampdoria-SalernitanaRaiSport+HD Ore 18:00, Pordenone-Monza Mercoledì 28 ottobre Ore 14:00, Torino-LecceRaiSport+HD Ore 14:30, Cagliari-Cremonese Ore 15:00, ...

