Censis | De Rita | “Italia post lockdown più connessa e digitale”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Durante ilgli italiani hanno mostrato la loro capacità di adattamento e in milioni si sono esercitati, molti per la prima volta, a utilizzare le nuove tecnologie nel lavoro, nello studio, negli acquisti, negli ascolti di contenuti audio e video, compiendo un grande balzo in avanti sulla strada della modernità. Oggi, di fronte alle nuove restrizioni che ci aspettano, siamo profondamente cambiati e più pronti a utilizzare il digitale per vivere la vita normale”. È quanto ha affermato il presidente del, Giuseppe De, questa mattina al Senato, in occasione della presentazione del terzo Rapporto Auditel-“L’Italia: la nuova normalità digitale delle famiglie ...