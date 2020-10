Calcio: Pioli 'più gol in A? Squadre portate al rischio' (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA, 19 OTT - "Ciascuno di noi cerca di adattarsi a un Calcio più moderno, di comandare le partite e non di subire. Ci sta di rischiare di più. Anche perché, molte Squadre hanno accettato la parità ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA, 19 OTT - "Ciascuno di noi cerca di adattarsi a un; moderno, di comandare le partite e non di subire. Ci sta di rischiare di;. Anche perché, moltehanno accettato la parità ...

Calcio: Pioli "più gol in A? Squadre portate al rischio" Corriere di Como

oltre ai principali allenatori di calcio, da Massimiliano Allegri ad Antonio Conte, da Paulo Fonseca a Gian Piero Gasperini, e ancora Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Andrea Pirlo, Claudio Ranieri e ...

Un campionato imprevedibile non soltanto per la pandemia

Quattro gare sono troppo poche per ragionare di prove concrete, certamente sono emersi indizi interessanti, che andranno verificati nelle prossime settimane. Il Milan che comanda la classifica ...

