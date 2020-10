BPER Banca e Salesforce: innovazione digitale per migliorare la relazione con il cliente (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Modena, 19 ottobre 2020) - Modena, 19 ottobre 2020 - BPER Banca prosegue il percorso di orientamento all'eccellenza nel servizio ai clienti. Grazie a un accordo di collaborazione pluriennale con Salesforce, società leader nei servizi di CRM, BPER ha avviato un percorso di adozione di soluzioni innovative (la piattaforma di marketing multicanale Marketing Cloud, il CRM Salesforce Financial Services Cloud, la suite di intelligenza artificiale e predictive analytics Salesforce Einstein), utili a una moderna gestione dei clienti e delle operazioni di marketing. Si tratta di una trasformazione digitale all'insegna dell'omnicanalità, che ruota intorno alla capacità di migliorare la relazione, offrendo a chi si rivolge ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Modena, 19 ottobre 2020) - Modena, 19 ottobre 2020 -prosegue il percorso di orientamento all'eccellenza nel servizio ai clienti. Grazie a un accordo di collaborazione pluriennale con, società leader nei servizi di CRM,ha avviato un percorso di adozione di soluzioni innovative (la piattaforma di marketing multicanale Marketing Cloud, il CRMFinancial Services Cloud, la suite di intelligenza artificiale e predictive analyticsEinstein), utili a una moderna gestione dei clienti e delle operazioni di marketing. Si tratta di una trasformazioneall'insegna dell'omnicanalità, che ruota intorno alla capacità dila, offrendo a chi si rivolge ...

