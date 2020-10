Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim (Di lunedì 19 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Osai Automation System è un’azienda torinese che progetta e costruisce macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori. La società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia. Mirella Ferrero, presidente e azionista di controllo di Osai, in una nota commenta: “Dal 2007 siamo sempre cresciuti in fatturato, con un Cagr del 15%, portafoglio clienti, tecnologie e dipendenti. Abbiamo raddoppiato il fatturato e il numero dei dipendenti negli ultimi 5 anni. Ci quotiamo perchè vogliamo aumentare lo standing e la visibilità della società, diventare sempre più attrattivi per i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) –Automation System è un’azienda torinese che progetta e costruisce macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori. La società ha presentato aItaliana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sulAim Italia. Mirella Ferrero, presidente e azionista di controllo di, in una nota commenta: “Dal 2007 siamo sempre cresciuti in fatturato, con un Cagr del 15%, portafoglio clienti, tecnologie e dipendenti. Abbiamo raddoppiato il fatturato e il numero dei dipendenti negli ultimi 5 anni. Ci quotiamo perchè vogliamo aumentare lo standing e la visibilità della società, diventare sempre più attrattivi per i ...

princigallomich : Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim - nestquotidiano : Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim - CorriereCitta : Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim - tiosolfato_ : Ok ho deciso di essere al 100% egoista e ignorare tutto ciò che non riguarda la chiusura delle università perché no… - _choose_love : @grearpatience io sto aspettando due bracciali dal 17 giugno, altri due dal 26 giugno e una borsa dal 24 settembre tipo... -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa dal Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim La Voce di Mantova Speciale energia: Egitto, governo lancia prima emissione “obbligazioni verdi” sulla Borsa di Londra

Il Cairo, 16 ott 14:00 - (Agenzia Nova) - L’Egitto ha lanciato la sua prima emissione di “obbligazioni verdi” sulla Borsa di Londra ... verso una ripresa economica “verde e resiliente” dalla pandemia ...

Cosa ne pensate del nuovo Dpcm presentato nella conferenza di Conte e della reazione dei sindaci?

Ama ciò che fai. La prevenzione nutrizionale dal cuore alla tavola è un libro per tutti. In borsa o a lavoro, a casa o in ufficio, non importa: chiunque merita di averlo con sé ovunque sia. Da subito ...

Il Cairo, 16 ott 14:00 - (Agenzia Nova) - L’Egitto ha lanciato la sua prima emissione di “obbligazioni verdi” sulla Borsa di Londra ... verso una ripresa economica “verde e resiliente” dalla pandemia ...Ama ciò che fai. La prevenzione nutrizionale dal cuore alla tavola è un libro per tutti. In borsa o a lavoro, a casa o in ufficio, non importa: chiunque merita di averlo con sé ovunque sia. Da subito ...