Ats Milano: “Non riusciamo a tracciare tutti i contagi. Chi sospetta un contatto a rischio stia a casa. Autorità prendano decisioni più incisive” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa”. Il messaggio è di Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats Milano a SkyTg24. “Quello che ci preoccupa è che non sappiamo esattamente in una grossa metropoli la velocità con cui il fenomeno si può verificare. Quello a cui lavoriamo in questo momento è invitare le autorità a prendere delle decisioni un po’ più incisive, quando abbiamo chiuso le attività alle 18 nella curva epidemiologica c’è stata una frenata brusca”. Come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chidi aver avuto uno sintomi”. Il messaggio è di Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Atsa SkyTg24. “Quello che ci preoccupa è che non sappiamo esattamente in una grossa metropoli la velocità con cui il fenomeno si può verificare. Quello a cui lavoriamo in questo momento è invitare le autorità a prendere delleun po’ più incisive, quando abbiamo chiuso le attività alle 18 nella curva epidemiologica c’è stata una frenata brusca”. Come ...

