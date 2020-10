ASUS Rog Phone 3 | perché dovremmo comprare o no uno smartphone da gaming

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il nuovoRog3 è l'ultima evoluzione del miglior smartdain circolazione. Una vera e propria console di gioco che ti mette a disposizione un design più accattivante, il miglior processore in circolazione e un display ad un alto tasso di refresh (144 Hz) per non perdere nemmeno uno scontro sul terreno di gioco. Ma se nel 2018 avere un chip ad alta potenza, un display più fluido e un sistema di raffreddamento per le sessioni di gioco sembrava introvabile altrove, nell'anno in cui i top di gamma hanno sdoganato gli schermi a 120 Hz e i videogiochi hanno spostato il loro baricentro verso il cloud, ha ancora senso acquistare uno smartda? Abbiamo deciso di provareRog3 per capirlo. ...