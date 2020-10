Apple verso il futuro: in arrivo una tastiera virtuale? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembra che Apple voglia sviluppare una tecnologia rivoluzionaria per quanto riguarda il mondo della tecnologia È spuntata, qualche giorno fa, una richiesta da parte di Apple di un brevetto dal titolo “Keyboard Operation with Head-mounted Device“. L’azienda di Cupertino descrive diversi modi con cui un utente può interagire con una tastiera usando un dispositivo AR. In più questo dispositivo è descritto come “da indossare sulla testa”, particolarità che lo ricondurrebbe alle caratteristiche di un paio di occhiali. Apple alle prese con una tastiera in realtà virtuale? Nel brevetto è anche descritto un dispositivo di tracciamento dei movimenti collocato nei pressi delle mani dell’utente. Potrebbe ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembra chevoglia sviluppare una tecnologia rivoluzionaria per quanto riguarda il mondo della tecnologia È spuntata, qualche giorno fa, una richiesta da parte didi un brevetto dal titolo “Keyboard Operation with Head-mounted Device“. L’azienda di Cupertino descrive diversi modi con cui un utente può interagire con unausando un dispositivo AR. In più questo dispositivo è descritto come “da indossare sulla testa”, particolarità che lo ricondurrebbe alle caratteristiche di un paio di occhiali.alle prese con unain realtà? Nel brevetto è anche descritto un dispositivo di tracciamento dei movimenti collocato nei pressi delle mani dell’utente. Potrebbe ...

