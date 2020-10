Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in festa per la comunione di Andrea

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia” ha scrittoD’Alessio postando un’immagine con il figlio. Ancheha pubblicato le foto di un giorno indimenticabile e ha dedicato un pensiero dolcissimo al bambino: “Tu mi hai reso una persona migliore”. Una bellissima location per lae un allestimento perfetto. Al party hanno partecipato una ventina di persone tra famigliari e amici “tutti tamponati”, ha assicurato la cantante. “Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce… poi esiste la real life, esisti tu. Mi hai reso e mi ...