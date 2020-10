Via libera al nuovo Dpcm: l’annuncio di Conte. Stretta sulla ristorazione, stop a fiere e Convegni, i Comuni possono imporre il lockdown dalle 21 [LIVE] (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ prevista per le 21.30 la diretta del Premier Conte durante la quale il Premier annuncerà il nuovo Dpcm stabilito in seguito al confronto Governo-Regioni al fine di arginare la pandemia di Coronavirus. Dall’inizio del mese di Ottobre si è infatti registrato un continuo aumento di casi e, seppur la situazione appare molto diversa in quanto la percentuale degli asintomatici è notevole, si è reso necessario un confronto al fine di varare alcune misure restrittive per scongiurare un nuovo lockdown nazionale che avrebbe risvolti drammatici per l’economica del Paese. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI LIVE Ma cosa prevede il nuovo Dpcm? dalle prime informazioni emergono diverse strette su ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ prevista per le 21.30 la diretta del Premierdurante la quale il Premier annuncerà ilstabilito in seguito al confronto Governo-Regioni al fine di arginare la pandemia di Coronavirus. Dall’inizio del mese di Ottobre si è infatti registrato un continuo aumento di casi e, seppur la situazione appare molto diversa in quanto la percentuale degli asintomatici è notevole, si è reso necessario un confronto al fine di varare alcune misure restrittive per scongiurare unnazionale che avrebbe risvolti drammatici per l’economica del Paese. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTIMa cosa prevede ilprime informazioni emergono diverse strette su ...

