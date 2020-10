The Witcher 2: Henry Cavill continua l'allenamento nel Regno Unito (FOTO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Henry Cavill, protagonista di The Witcher 2, ha pubblicato su Instagram una FOTO che lo ritrae mentre si allena nei pressi del Lake District, nel Regno Unito. Henry Cavill sta portando avanti il suo allenamento per The Witcher 2 nella zona del Lake District, nel Regno Unito, come testimonia la FOTO condivisa sui social. L'attore tornerà ad interpretare Geralt di Rivia nella serie tv Netflix, in uscita nel 2021 e già rinnovata per una terza stagione. In attesa che venga annunciata la data di inizio di The Witcher 2, prosegue l'allenamento di Henry Cavill che in queste settimane si sta ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020), protagonista di The2, ha pubblicato su Instagram unache lo ritrae mentre si allena nei pressi del Lake District, nelsta portando avanti il suoper The2 nella zona del Lake District, nel, come testimonia lacondivisa sui social. L'attore tornerà ad interpretare Geralt di Rivia nella serie tv Netflix, in uscita nel 2021 e già rinnovata per una terza stagione. In attesa che venga annunciata la data di inizio di The2, prosegue l'diche in queste settimane si sta ...

The Witcher 2: rilasciate le prime immagini con Henry Cavill. La seconda stagione è attualmente in produzione nel Regno Unito Netflix ha rilasciato le prime immagini dei personaggi di Geralt di Riv ...

