The Vampire Diaries: Ian Somerhalder rivela il bacio peggiore dato sul set (Di domenica 18 ottobre 2020) Ian Somerhalder, iconico vampiro Damon Salvatore in The Vampire Diaries, ha rivelato qual è stato il peggior bacio di tutta la sua carriera, dato ad un collega maschio molto amato dai fan. The Vampire Diaries, serie targata CW, è stata un grande successo per otto stagioni e, nonostante sia terminata nel 2017, Ian Somerhalder viene ancora ricordato per il suo ruolo di Damon Salvatore ed è proprio in relazione a quel periodo che l'attore ricorda il bacio peggiore dato sul set a Chris Wood. Come riportato dal sito Showbiz CheatSheet, Ian Somerhalder ha partecipato nel 2019 alla serie Youtube di Elle, intitolata Thirst Trap, durante la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) Ian, iconico vampiro Damon Salvatore in The, hato qual è stato il peggiordi tutta la sua carriera,ad un collega maschio molto amato dai fan. The, serie targata CW, è stata un grande successo per otto stagioni e, nonostante sia terminata nel 2017, Ianviene ancora ricorper il suo ruolo di Damon Salvatore ed è proprio in relazione a quel periodo che l'attore ricorda ilsul set a Chris Wood. Come riportato dal sito Showbiz CheatSheet, Ianha partecipato nel 2019 alla serie Youtube di Elle, intitolata Thirst Trap, durante la ...

kevnmoons : @WE_THE_BOYZ ok vampire - francyriki : RT @cgxx178: The Vampire Diaries è la storia di Stefan, della sua vita. Che inizia con il suo arrivo a Mystic Falls. E sopratutto, il vero… - Ale_07Music : RT @cgxx178: The Vampire Diaries è la storia di Stefan, della sua vita. Che inizia con il suo arrivo a Mystic Falls. E sopratutto, il vero… - martyxwalls : RT @cgxx178: The Vampire Diaries è la storia di Stefan, della sua vita. Che inizia con il suo arrivo a Mystic Falls. E sopratutto, il vero… - benisart93 : RT @cgxx178: The Vampire Diaries è la storia di Stefan, della sua vita. Che inizia con il suo arrivo a Mystic Falls. E sopratutto, il vero… -

Ultime Notizie dalla rete : The Vampire The Vampire Diaries: quali sono i migliori 5 episodi della serie? Everyeye Serie TV Diabolik: ecco il teaser trailer del film con Luca Marinelli

Con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmat ...

The Vampire Diaries: quali sono i migliori 5 episodi della serie?

Uno degli spettacoli più popolari e ben accolti nella storia della CW è stato The Vampire Diaries. Ecco i suoi migliori 5 episodi.

Con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmat ...Uno degli spettacoli più popolari e ben accolti nella storia della CW è stato The Vampire Diaries. Ecco i suoi migliori 5 episodi.