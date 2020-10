Sangue sulla strada, morta una ragazza di 17 anni e tre feriti: sono tutti giovanissimi (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora Sangue sulle strade italiane. Ieri sera, sabato 17 ottobre, tragico incidente poco dopo le 21 sulla Statale 16, all’altezza della rotatoria, all’ingresso di San Salvo Marina. Ha perso la vita una ragazza di 17 anni, di Termoli. Viaggiava a bordo di una Fiat Panda, insieme a 3 amici, tutti studenti: un ragazzo e altre 2 ragazze. L’auto, guidata dal giovane, 18 anni, si è schiantata contro uno dei pilastri del sovrappasso pedonale, impattando anche contro la ringhiera del marciapiede, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di San Salvo. La vittima viaggiava sul sedile posteriore. Gli altri 3 ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Vasto, non sarebbero in pericolo di vita. La comitiva di giovani ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancorasulle strade italiane. Ieri sera, sabato 17 ottobre, tragico incidente poco dopo le 21Statale 16, all’altezza della rotatoria, all’ingresso di San Salvo Marina. Ha perso la vita unadi 17, di Termoli. Viaggiava a bordo di una Fiat Panda, insieme a 3 amici,studenti: un ragazzo e altre 2 ragazze. L’auto, guidata dal giovane, 18, si è schiantata contro uno dei pilastri del sovrappasso pedonale, impattando anche contro la ringhiera del marciapiede, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di San Salvo. La vittima viaggiava sul sedile posteriore. Gli altri 3 ragazzistati trasportati all’ospedale di Vasto, non sarebbero in pericolo di vita. La comitiva di giovani ...

LaCittadellaEgg : Sto sputando (fuoco e) sangue per questo video sulla Follia Targaryen, ma il tempo che ho da dedicarci è poco, quin… - Barbaga3Gaetano : RT @InternoRosso: Ti porto come una ferita sulla fronte che non si rimargina. Non sempre duole. E il cuore non ne muore dissanguato . Solo… - Carmela_oltre : RT @InternoRosso: Ti porto come una ferita sulla fronte che non si rimargina. Non sempre duole. E il cuore non ne muore dissanguato . Solo… - VentagliP : RT @InternoRosso: Ti porto come una ferita sulla fronte che non si rimargina. Non sempre duole. E il cuore non ne muore dissanguato . Solo… - Paola_Glmnn : RT @InternoRosso: Ti porto come una ferita sulla fronte che non si rimargina. Non sempre duole. E il cuore non ne muore dissanguato . Solo… -