Reggio Emilia, spari in pieno centro dopo una lite: un ferito grave | L'aggressore si è dato alla fuga (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta lapresse Tre giovani sono rimasti feriti in una sparatoria in pieno centro a Reggio Emilia verso le 23:30 di sabato: uno dei tre è grave. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta lapresse Tre giovani sono rimasti feriti in una sparatoria inverso le 23:30 di sabato: uno dei tre &e. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola ...

NuovoSud : Sparatoria nel centro storico di Reggio Emilia, tre persone ferite - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: C'è stata una sparatoria nella notte a Reggio Emilia. Tre ragazzi sono rimasti feriti - zazoomblog : Spari in centro a Reggio Emilia c’è anche un ferito grave - #Spari #centro #Reggio #Emilia #anche - GiaPettinelli : Spari in pieno centro storico a Reggio Emilia, tre i feriti - infoitinterno : Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: tre ragazzi feriti. Un giovane è grave in ospedale -