Reggio Calabria, migranti in quarantena provano a scappare: sassaiola contro la polizia, due feriti (Di domenica 18 ottobre 2020) Ennesimo episodio di insubordinazione di clandestini alle prese con le norme di sicurezza sul coronavirus. Alcuni migranti ospitati nella tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, si sono resi protagonisti di una sassaiola contro la polizia, ferendo due agenti. Nella tendopoli sono ospitati circa 260 migranti, quasi tutti di origine africana, che lavorano nei campi di Gioia Tauro. Molti dei migranti protagonisti della rivolta uni testimoni degli incidenti, vi è però un dato che preoccupa più degli altri: i migranti protagonisti degli incidenti sono usciti dalla struttura aggirando la zona e dileguandosi nelle campagne circostanti. Il centro di accoglienza era stato dichiarato zona rossa per la ...

