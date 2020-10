Picco di contagi in Lombardia: 2795 nuovi positivi e 21 morti. Cresce pressione nelle terapie intensive (Di domenica 18 ottobre 2020) Quasi tremila nelle ultime 24 ore. Con oltre 1.000 ricoveri. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di riaprire l'ospedale in Fiera a Milano, costruito durante la prima ondata dell'epidemia Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 ottobre 2020) Quasi tremilaultime 24 ore. Con oltre 1.000 ricoveri. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di riaprire l'ospedale in Fiera a Milano, costruito durante la prima ondata dell'epidemia

Ultime Notizie dalla rete : Picco contagi Contagi record, superato il picco di marzo. Conte non esclude un lockdown a Natale La Stampa Covid, i numeri di oggi: 11.705 nuovi casi, picco di contagi in Lombardia

Per quanto riguarda i nuovi casi nelle singole regioni, picco di contagi in Lombardia (+2.975), Campania 1.376, Lazio 1.198 e Piemonte (+1.123). La regione meno colpita è il Molise con 27 nuovi casi.

Contagi: 3mila solo in Lombardia In Campania mancano posti letto

Per il terzo giorno oltre soglia 10mila, con meno tamponi. Sale la percentuale dei positivi: siamo all'8% contro il 7% di sabato. Ma siamo ancora lontani dai livelli di marzo ...

