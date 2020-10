NASCAR Xfinity Series, Chase Briscoe si impone in Kansas (Di domenica 18 ottobre 2020) Chase Briscoe domina la scena in Kansas nella NASCAR Xfinity Series e vince per la nona volta in questo 2020, la prima in carriera in questo particolare ovale da un miglio e mezzo. Il #98 di casa Haas ha controllato la corsa mantenendo il comando per 159 dei 200 giri previsti, una superiorità che gli ha concesso di conquistare anche le prime due Stage. Il giovane alfiere di casa Ford ha tagliato il traguardo con un secondo di margine su Daniel Hemric #8 e Ryan Sieg #39, il primo dei Playoffs drivers sotto la bandiera a scacchi. Ricordiamo che Briscoe, con il successo odierno, accede direttamente alla finale di Phoenix del prossimo sette novembre, la manifestazione che eleggerà il campione 2020. La gara non ha riservato molte emozioni o fatti rilevanti ad ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)domina la scena innellae vince per la nona volta in questo 2020, la prima in carriera in questo particolare ovale da un miglio e mezzo. Il #98 di casa Haas ha controllato la corsa mantenendo il comando per 159 dei 200 giri previsti, una superiorità che gli ha concesso di conquistare anche le prime due Stage. Il giovane alfiere di casa Ford ha tagliato il traguardo con un secondo di margine su Daniel Hemric #8 e Ryan Sieg #39, il primo dei Playoffs drivers sotto la bandiera a scacchi. Ricordiamo che, con il successo odierno, accede direttamente alla finale di Phoenix del prossimo sette novembre, la manifestazione che eleggerà il campione 2020. La gara non ha riservato molte emozioni o fatti rilevanti ad ...

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Xfinity Series in Kansas! Diretta su Nascar Trackpass e NBCSN (e si spera SI Motori) Cronaca s… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi in Kansas: 21:30 Pre-gara (FOX) 22:00 Gara Truck (FOX) 0:30 Pre-gara (Nascar Trackpass e NBC… - StockCarLiveITA : Una carriera in Nascar lunga 25 anni per Harvick. Per lui 1183 gare (714+346+123), dunque domenica eguaglierà le mi… - joshfahey : @NASCAR_Xfinity Mecca race! - P300it : NASCAR | Xfinity Series: Allmendinger vince nel diluvio del Roval! ? di Gabriele Dri ?? -

