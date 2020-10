Manila Nazzaro choc a Verissimo ho scoperto di avere avuto un carcinoma (Di domenica 18 ottobre 2020) Manila Nazzaro è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato un momento molto delicato della sua vita. Dalla separazione dall’ex marito Francesco Cozza alla scoperta della malattia. «Quella con Francesco spiega commossa Manila -è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base. Sono stata male, nel 2016 il giorno del mio compleanno lui non venne e io l’ho lasciato. Poi ho scoperto che mentre eravamo in fase di separazione, lui aveva avuto già un altro figlio». «C’eravamo già allontanati nel 2013, quando ho scoperto di avere una malattia autoimmune ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 18 ottobre 2020)è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato un momento molto delicato della sua vita. Dalla separazione dall’ex marito Francesco Cozza alla scoperta della malattia. «Quella con Francesco spiega commossa-è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base. Sono stata male, nel 2016 il giorno del mio compleanno lui non venne e io l’ho lasciato. Poi hoche mentre eravamo in fase di separazione, lui avevagià un altro figlio». «C’eravamo già allontanati nel 2013, quando hodiuna malattia autoimmune ...

DelacroixSese : RT @lethargiclouisx: Tommaso che fa il nome di Manila Gorio anziché Manila Nazzaro mentre parlano di altri programmi trash Mediaset senza s… - fregalliano1 : RT @lethargiclouisx: Tommaso che fa il nome di Manila Gorio anziché Manila Nazzaro mentre parlano di altri programmi trash Mediaset senza s… - lethargiclouisx : Tommaso che fa il nome di Manila Gorio anziché Manila Nazzaro mentre parlano di altri programmi trash Mediaset senz… - marii4h : Non si può avere Manila Nazzaro al posto di Selvaggia Roma? Ah no? Non si può? #GFVIP - AgenziaOpinione : canale 5 – “ verissimo “ * PUNTATA DEL 17 OTTOBRE 2020, Manila Nazzaro: « La vita parallela del mio ex marito » ( R… -