Lutto a Napoli, morto Alfredo Cerruti: fondò gli Squallor (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto a Napoli, è morto Alfredo Cerruti. Produttore discografico, attore, autore tv, ma soprattutto fondatore e voce degli Squallor. Gruppo napoletano fondato nel 1971 insieme a Bigazzi, Pace e Savio. Una voce nota negli ambienti dello spettacolo, specie degli anni ’70 e ’80. A metà degli anni ’70 aveva avuto anche una relazione con Mina. A dare la notizia questa mattina è stato l’amico Natalino Candido sulla pagina fan club dedicata all’artista. L'articolo Lutto a Napoli, morto Alfredo Cerruti: fondò gli Squallor proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto, è. Produttore discografico, attore, autore tv, ma soprattutto fondatore e voce degli. Gruppo napoletano fondato nel 1971 insieme a Bigazzi, Pace e Savio. Una voce nota negli ambienti dello spettacolo, specie degli anni ’70 e ’80. A metà degli anni ’70 aveva avuto anche una relazione con Mina. A dare la notizia questa mattina è stato l’amico Natalino Candido sulla pagina fan club dedicata all’artista. L'articolo: fondò gliproviene da Anteprima24.it.

rosariob12 : @ParticipioPart Ieri sera erano a lutto ,non hanno mai subito un arbitraggio normale ,parlavano del cm in fuorigio… - fabio28bot : @SkySport Ma come mai siete in lutto? E ringraziate che il Napoli il secondo tempo ha fatto allenamento... Dai balla @papugomez_ofi ?????? - plataniarobert1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Napoli Covid a Napoli, è morto il maresciallo Russo: proclamato il lutto cittadino Il Mattino È morto Alfredo Cerruti, fondatore degli Squallor ed ex di Mina

Il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Alfredo Cerruti. L'uomo è diventato celebre con gli Squallor ...

Lutto nel mondo della musica, è morto Alfredo Cerruti: fondò gli Squallor

E’ morto Alfredo Cerruti, produttore discografico, attore, autore tv, ma soprattutto è stato il fondatore e la voce degli Squallor, il gruppo fondato nel ...

Il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Alfredo Cerruti. L'uomo è diventato celebre con gli Squallor ...E’ morto Alfredo Cerruti, produttore discografico, attore, autore tv, ma soprattutto è stato il fondatore e la voce degli Squallor, il gruppo fondato nel ...