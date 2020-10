Lombardia, per le terapie intensive arriva l’ondata. Vertice d’urgenza con gli ospedali (Di domenica 18 ottobre 2020) Aumento esponenziale dei ricoveri: 25 nuovi ingressi in Rianimazione. «Molti pazienti peggiorano in reparto». Allarme dei primari: agire subito Leggi su corriere (Di domenica 18 ottobre 2020) Aumento esponenziale dei ricoveri: 25 nuovi ingressi in Rianimazione. «Molti pazienti peggiorano in reparto». Allarme dei primari: agire subito

