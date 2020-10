LE PAGELLE DI BISCEGLIE-PALERMO 2-1 | confusi | senza idee e battuti da una squadra che doveva fare la D

Leggi su mediagol

(Di domenica 18 ottobre 2020) tps titleSINTESI E DIFESA/tps titleDi Fabrizio AnselmoFino a settembre ilstava preparando il campionato di Serie D mentre dall'altro lato il campionato delera stato interrotto a marzo per l'emergenza COVID-19, con la quasi certezza della promozione in Serie C. Impossibile direte voi che unacostruita per la D possa battere l'altra che ha avuto 4 mesi in più per costruire una formazione che punti ai primi posti? E invece ilstupisce tutti anche oggi con una prestazionecarattere e perde 2-1 contro un modestoche segna due gol tirando tre volte in porta. Mercoledì al Barbera arriva una Turris che punta apertamente ai playoff.PELAGOTTI 5Sul primo gol viene beffato dalla potenza del tiro pur intercettandone la ...