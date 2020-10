Lanciano, 18enne aggredito da una baby gang: è in coma per un pugno alla tempia (Di domenica 18 ottobre 2020) Finisce in coma dopo l'aggressione da parte di una baby gang di cinque ragazzi, alcuni dei quali minorenni . E' l'ennesimo caso di violenza tra giovanissimi, questa volta accaduto a Lanciano. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) Finisce indopo l'aggressione da parte di unadi cinque ragazzi, alcuni dei quali minorenni . E' l'ennesimo caso di violenza tra giovanissimi, questa volta accaduto a. La ...

