La seconda ondata di COVID-19 (Di domenica 18 ottobre 2020) Ho capito che ormai tutti stanno dando per scontato la seconda ondata di COVID quando, organizzando una missione a Roma e una in Sardegna, ho scoperto che gli alberghi e gli aerei sono assolutamente vuoti. La domanda che sorge spontanea è come mai un evento così “prevedibile” come questo abbia preso alla sprovvista i nostri politici che continuano, imperterriti, a ripetere i medesimi errori fatti nella prima ondata. La prima cosa che balza agli occhi è che non solo la classe politica italiana è incompetente, ma si è circondata di esperti che hanno anche loro conoscenze molto approssimative. Le leggi fisiche sulla diffusione dicono che il contagio non può che crescere in modo esponenziale, alla faccia delle strampalate teorie che si sentono dire in ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Ho capito che ormai tutti stanno dando per scontato ladiquando, organizzando una missione a Roma e una in Sardegna, ho scoperto che gli alberghi e gli aerei sono assolutamente vuoti. La domanda che sorge spontanea è come mai un evento così “prevedibile” come questo abbia preso alla sprovvista i nostri politici che continuano, imperterriti, a ripetere i medesimi errori fatti nella prima. La prima cosa che balza agli occhi è che non solo la classe politica italiana è incompetente, ma si è circdi esperti che hanno anche loro conoscenze molto approssimative. Le leggi fisiche sulla diffusione dicono che il contagio non può che crescere in modo esponenziale, alla faccia delle strampalate teorie che si sentono dire in ...

giorgio_gori : ?? Oltre 200 #sindaci firmano l’appello per il #Mes rivolto a Governo e Parlamento. Siamo di fronte a una seconda on… - CarloCalenda : A maggio @Azione_it ha prodotto un documento dettagliato su cosa era necessario fare per convivere con la seconda o… - SalernoSal : Come arrivò la seconda ondata? Era il Paese ad avere patologie pregresse... (merito, trasporti, scuole, ospedali, a… - haziel57 : RT @SalernoSal: Come arrivò la seconda ondata? Era il Paese ad avere patologie pregresse... (merito, trasporti, scuole, ospedali, anni di d… - MenicaBersani : RT @giorgio_gori: ?? Oltre 200 #sindaci firmano l’appello per il #Mes rivolto a Governo e Parlamento. Siamo di fronte a una seconda ondata d… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata Seconda ondata Covid, governo al lavoro per nuovo Dpcm Rai News leggi le altre "Poesì"

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni ... Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra ...

la "Rassegna" completa

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni ... Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra ...

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni ... Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra ...Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni ... Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra ...