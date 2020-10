Il Cagliari vince in rimonta | 3-2 al Torino Pari tra Spezia e Fiorentina

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un pomeriggio ricco di gol quello che si è appena chiuso. Ha vinto inildi Di Francesco dopo il vantaggio delarrivato dopo appena 4′ minuti con il rigore trasformato da Belotti. In dieci minuti però tutto si ribalta, prima Joao Pedro riporta intà e poi Simeone firma il sorpasso al 19′. Nella ripresa è sempre Belotti a riportare il tutto intà prima del 3-2 finale con la doppietta di Simeone nel giorno della sua 150esima presenza in A. Nell’altra gara delle 15 un-spettacolo tracon i liguri che si ritrovano sul doppio svantaggio dopo appena 4′ minuti con i gol viola di Pezzella e Biraghi. Poi Verdi riaccorcia le distanze prima del 2-2 ...

TORINO (ITALPRESS) – Il Cagliari vince 3-2 sul campo del Torino e trova il primo successo del suo campionato. Per i granata di Giampolo nuovo ko: zero punti. La sfida tra i bomber Belotti e Simeone ...Primo successo dei rossoblù in campionato. Inutile la doppietta granata di Belotti TORINO. Il Cagliari vince 3-2 a Torino incassando la prima vittoria del campionato e ripartendo di slancio dopo due s ...