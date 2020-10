"I pronto soccorso invasi da pazienti asintomatici" (Di domenica 18 ottobre 2020) Nino Materi Il presidente dei medici d'urgenza: "La medicina territoriale non risponde. Il 30% di accessi in più" Il refrain - accreditato strumentalmente da politici incapaci, medici in confusione e opinionisti da bar sport - secondo cui «la colpa» della diffusione del Covid sarebbe riconducibile ai «comportamenti irresponsabili degli italiani» non sta più in piedi. La verità è un'altra: l'emergenza Coronavirius ha ormai assunto la forma di una clava politica per regolamenti di conti funzionati alla gestione del potere. Chi ha la sventura di inciampare nello sgambetto malevolo del contagio lo impara a proprie spese. Dall'attimo in cui il corpo manifesta i sintomi dell'infezione, si apre il baratro. Basta una telefonata all'Ats (Agenzia tutela della salute) - cioè il primo presidio che, in teoria, deve difenderti dal ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Nino Materi Il presidente dei medici d'urgenza: "La medicina territoriale non risponde. Il 30% di accessi in più" Il refrain - accreditato strumentalmente da politici incapaci, medici in confusione e opinionisti da bar sport - secondo cui «la colpa» della diffusione del Covid sarebbe riconducibile ai «comportamenti irresponsabili degli italiani» non sta più in piedi. La verità è un'altra: l'emergenza Coronavirius ha ormai assunto la forma di una clava politica per regolamenti di conti funzionati alla gestione del potere. Chi ha la sventura di inciampare nello sgambetto malevolo del contagio lo impara a proprie spese. Dall'attimo in cui il corpo manifesta i sintomi dell'infezione, si apre il baratro. Basta una telefonata all'Ats (Agenzia tutela della salute) - cioè il primo presidio che, in teoria, deve difenderti dal ...

