FORMAZIONI Udinese Parma: le scelte degli allenatori

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: FORMAZIONI Udinese Parma

Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Parma, match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/2021.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; ter Avest; De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar. Allenatore: Gotti.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Grassi, Cyprien, Sohm, Nicolussi Caviglia, Adorante. Allenatore: Liverani.

