FORMAZIONI Bologna Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo Leggi su Calcionews24.com

