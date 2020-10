Dpcm:Sibilia,fermare Dilettanti un disastro,non siamo untori (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - "Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport Dilettantistico. Noi non siamo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - "Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sportstico. Noi non...

Noi non siamo gli untori, lo dicono i numeri". Lo afferma Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettati e vicepresidente vicario della FIGC sottolinenando che "fermare lo sport di base ...

Ufficiale: riapre lo stadio. Mille posti disponibili domenica allo Iacovone

E’attiva dalle ore 17.30 di ieri 16 ottobre la prevendita per assistere alla gara valida per la quarta giornata di campionato di Serie D, girone H, tra Taranto e Sorrento in programma domenica 18 otto ...

