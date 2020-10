Dpcm, vertice Governo-Regioni. Nodo locali e palestre. Azzolina: «Lezioni in presenza per tutti» (Di domenica 18 ottobre 2020) È la giornata chiave per le misure anti-Covid, che verranno poi illustrate dal premier Conte in tv nel pomeriggio. In corso infatti la riunione tra Governo Regioni ed Enti locali... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 ottobre 2020) È la giornata chiave per le misure anti-Covid, che verranno poi illustrate dal premier Conte in tv nel pomeriggio. In corso infatti la riunione traed Enti...

rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - MediasetTgcom24 : Finito vertice a Palazzo Chigi, nuovo dpcm tra domenica-lunedì #coronavirus - Agenzia_Ansa : Le misure anticontagio da #Covid nel nuovo #dpcm: il vertice notturno non scioglie i nodi, si tratta su bar e pales… - bizcommunityit : Dpcm, vertice #governo-Regioni. Azzolina: «Lezioni in presenza per tutti». Nodo piscine e palestre - scarpettavenere : RT @Kor_One_: #Taaaccc Questa non è una #esercitazione Dpcm, via al vertice tra governo, regioni ed Enti Locali. 'Rischio disordini social… -