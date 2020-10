Dpcm, le Regioni al governo: palestre aperte, stretta sui bar solo in aree a rischio e stop a feste patronali (Di domenica 18 ottobre 2020) Nuovo Dpcm. Le Regioni hanno chiesto al governo di non chiudere le palestre, di aumentare le ore di lezioni via web per le scuole superiori, ma anche di chiudere i bar anche prima delle 23, di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 ottobre 2020) Nuovo. Lehanno chiesto aldi non chiudere le, di aumentare le ore di lezioni via web per le scuole superiori, ma anche di chiudere i bar anche prima delle 23, di...

rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - sole24ore : Nuovo #Dpcm in arrivo: #smartworking fino al 75%. Stretta sulla #movida: verso la chiusura dei locali alle 22… - Agenzia_Ansa : Verso il nuovo #dpcm, la conferenza stampa di Conte per illustrare le nuove misure anticontagio attesa stasera tra… - LuigiIvanV : RT @Storace: #Governo messo in riga dalle #regioni. Niente coprifuoco e oggi nuovo tavolo prima delle decisioni di #Conte - DriverMattia198 : RT @Agenzia_Ansa: Verso il nuovo #dpcm, la conferenza stampa di Conte per illustrare le nuove misure anticontagio attesa stasera tra le 19… -