Cosa ha detto Giuseppe Conte (Di domenica 18 ottobre 2020) Nuove limitazioni sugli orari di bar e ristoranti, vietate sagre e convegni, le palestre restano aperte ma minacciate Leggi su ilpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Nuove limitazioni sugli orari di bar e ristoranti, vietate sagre e convegni, le palestre restano aperte ma minacciate

ilpost : Cosa ha detto Giuseppe Conte - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Cosa ha detto il premier Conte - senborgonzoni : ?? Sapete cosa ha detto il ministro Lamorgese tre giorni fa? 'Il virus virus non lo portano i migranti'. Ora come la… - onlydemy : non ho ascoltato la diretta, cosa è successo? Cosa ha detto? - Feversinger : Cosa ha detto #Conte? Ora so cavoli vostri e dei sindaci sceriffi che faranno il resto #Dpcm -